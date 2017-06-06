清空房貸後...賴芊合「進廠維修」痛到噴淚
賴芊合去年賣出戎祥留下97坪林口豪宅，清空千萬房貸債務，先前她曾上《麻辣天后傳》拍賣戎祥留下的編織包，哽咽說：「人總是要往前走的」，有意在演藝圈發展的她，今(6日)稍早在臉書自曝「進廠維修」，她曬出自己術後戴著墨鏡、口罩照片，無奈說：「痛到不知道哭幾回了」，且還沒結束，為了夢寐以求的雙眼皮、尖下巴仍須回診。
戎祥2013年過世後，賴芊合曾為扛起家計組女團賺錢，當時她曾大方表示：「我一直強調我不可憐，是因為我還有健康的身體工作賺錢」，透露能夠自己賺錢仍算幸福，稍早她則在臉書自曝去整形，「在沒有外在誰看你內在的世界裡，我只好順水滑舟，跟著弄了。」
賴芊合坦言這次進廠維修非常痛，讓她噴淚哭了好幾次，「以為結束了嗎？不，還沒呢！我的雙眼皮、我的尖下巴...敬請期待喔」，而粉絲也被她突如其來的決定嚇到，留言說：「我覺得你已經很漂亮了！」、「天啊～你還好吧！」、「保重」。
(中時電子報)
關鍵字：賴芊合
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