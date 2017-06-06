金門海島音樂季將登場 縣府組團赴對岸「拉客」

兩岸協力推銷夏季觀光旅遊，「廈漳泉金觀光旅遊聯合推介會」在對岸熱烈展開。（金門縣府提供）

網羅兩岸四地重量級藝人和樂團，首次在金門舉辦的「QUEMOY國際海島音樂季」將於7月登場。金門縣政府觀光處與金門縣旅行公會、金門縣觀光特產協會組團會同廈、漳、泉三地旅遊局遠赴貴州省貴陽、黔南州、南寧市及北海市舉辦今年第一場「廈漳泉金觀光旅遊聯合推介會」活動，招攬遊客登島共度夏日美好時光。

金門方面的旅遊推介團由縣府參議許寬率同觀光處和大陸事務辦公室人員，偕金門縣旅行公會理事長林永標、金門縣觀光特產協會理事長李翌漳等人，連日來在貴陽市、廣西南寧市展開活動，均吸引當地近百家旅行業者和媒體參加。

縣府觀光處以「發現金門」影片介紹金門旅遊亮點，包括戰地文化、閩式建築、生態資源、免稅金門、觀光特產等主題，並說明大陸民眾到廈門、泉州旅遊後，再「小三通」到金門進行延伸旅遊的便捷方式，獲得當地政府和旅遊團體的熱烈回響。

(中時)