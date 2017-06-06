毒品價格飛漲 北市松山分局查獲包商囤毒
日前北市警松山分局偵查隊接獲情資，桃園郭姓男子包攬工地工程，卻難擋毒品誘惑，大量施用毒品，遂與國道刑警大隊成立專案小組偵辦。昨警方至桃園區春日路查獲郭姓男子，在其包包內發現安非他命6包、約114.32公克及海洛因7包、16.24公克，依毒品罪嫌送辦。
郭嫌供稱，因近期毒品價格高漲，安非他命1公克來到新臺幣2000元；海洛因1公克更來到新臺幣6000元，他要囤積毒品，這樣才夠施用半年以上，卻不慎遭警方查獲。
警方表示，2017世界大學運動會將於8月19日開幕，為積極淨化賽前治安，積極針對黑、槍、毒、黃、賭等加強實施「五掃」工作。警方呼籲，毒品不僅殘害個人健康，亦讓家人、親友傷心痛苦，更易引發犯罪問題。遠離毒品誘惑，應勇敢說「不」，松山分局將持續對危害人民健康之「毒品」列為警方查緝工作重點，以展現打擊犯罪之決心。
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(中時)
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