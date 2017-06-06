綠營民調 蔡英文不信任度達51％

美麗島電子報昨6月5日公布5月24、25日國政民調，結果顯示，國人對蔡英文的不信任度衝破5成，達到51％，執政整體不滿意度也衝破6成，達到66.5％。

根據美麗島電子報的民調報導，首先對於目前經濟情況好壞作評價，高達82.5％表示「不好」，只有10.4％的民眾表示「好」。

對於蔡英文信任度，高達51.0％表示「不信任」，衝破5成；36.5％的民眾表示「信任」。

至於蔡英文總統施政滿意度，表示「不滿意」也高達66.5％；25.5％的民眾表示「滿意」，

(中時電子報)