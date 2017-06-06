日越聲明 嚴重關切中國南海日益活躍

日本首相安倍晉三與越南總理阮春福6日在會談後發表聯合聲明，就中國活動日益活躍的南海表示「嚴重關切事態發展」。 就美國已經退出的跨太平洋夥伴關係協定（TPP）寫明，「一致同意合作促其迅速生效」。

(旺報)