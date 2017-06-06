《天使的幸福》遲6年才首播 5天點擊破億

明道、劉詩詩主演的《天使的幸福》6年後才首播。（圖/明道工作室提供）

明道、劉詩詩主演的《天使的幸福》6年後才首播。（圖/明道工作室提供）

明道、劉詩詩主演的《天使的幸福》6年後才首播。（圖/明道工作室提供）

明道、劉詩詩主演的《天使的幸福》6年後才首播。（圖/明道工作室提供）

明道、劉詩詩主演的《天使的幸福》6年後才首播。（圖/明道工作室提供）

明道、劉詩詩主演的《天使的幸福》，延遲了6年直到今年5月22日才在芒果TV首播，上檔5天點擊就破億，成績不俗。明道5日接受媒體訪問，被問到晚了6年會不會有遺憾？他說：「我當然覺得遺憾，但這也沒辦法，中間諸多因素，最起碼現在播了，播出以後大家的反應還不錯，我就覺得蠻開心的。」但明道表示對劉詩詩感到抱歉，「有一點不好意思，這是詩詩的第一部偶像劇，結果卻耽擱了那麼久。」

時隔6年，劉詩詩已經有了好歸宿，明道的婚事也成為媒體關切焦點，被問到曾與陳喬恩、劉詩詩、王鷗等人合作，哪種類型比較符合他的擇偶條件？明道說：「這有一點難回答，我沒有什麼擇偶標準，就是善良一點的吧！」每次受訪幾乎都會被「催婚」，會不會覺得無奈或是想要趕緊定下來？他說：「每一次採訪的時候，所有人都問我要不要結婚，我也覺得有點奇怪，好像突然之間我有無數個爸媽一樣。我覺得結不結婚看緣份，暫時還是沒有特別想。」

劇中，劉詩詩不受明道的母親認可，現實生活中如果遇到同樣情況會如何處理﹖明道說：「我不覺得我會發生這樣的事情，從小我家裡對我的周遭的生活其實沒有介入的那麼深，我很自由，所以我從來沒有考慮過就是女友要不要接受家人認可這件事情，當然我希望他們喜歡她啦，但是如果不喜歡她，其實對我來說我覺得還好。」

戲中劉詩詩的女兒因醫生疏忽染上愛滋病，明道也被問到對愛滋病的看法，他說，只要理性看待就不會害怕。

雖然戲已經殺青多年，但明道回想起拍攝時最難的事是劇中他每天晚上都要喝酒，為了呈現喝酒的真實樣子，他真的喝了才拍，呈現臉紅酒醉的模樣，但也免不了隔天早上會臉腫，他說：「現在看來早上拍的戲臉都很腫，這是美中不足的地方，如果有更長的時間，能把喝酒的戲和不喝酒的戲分開拍，會好一點，可是這不太可能。」

《天使的幸福》是明道工作室、歡瑞世紀、上海升詠影視文化工作室聯合出品，原訂6年前首播，但因故直到日前才在芒果TV播出，這也是劉詩詩的第一部偶像劇，劇情描寫單親媽媽李曉涵（劉詩詩飾）與醫生安杰羅（明道飾）間刻骨銘心的愛情故事，安杰羅因未能救活身患絕症的女友而放棄人生來到白沙島，遇到帶著愛滋病女兒的未婚媽媽曉涵，兩人從互看不順眼，到相愛相守，經歷安母的反對，突破重重難關修成正果。

(中時)