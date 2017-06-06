省成本 日本將造2艘「小型」驅逐艦
日本雖然受限於和平憲法，不能發動戰爭，也不能擁有軍隊，但卻以自衛隊為名，建立了極為龐大的海上軍事力量，其海上自衛隊實力與大陸、俄國海軍接近。尤其水面艦艇更是越造越大，如今已有四艘滿載排水量超過一萬噸的直升機母艦，然而日本卻宣布，為了節省成本，將造更小的通用驅逐艦。
日本海上自衛隊共有4個護衛艦戰隊(日本將其主力水面艦都稱為護衛艦，實際上相當於各國的驅逐艦或巡防艦)，每個戰隊有1艘直升機驅逐艦、2艘防空驅逐艦與5艘反潛為主的通用驅逐艦，直升機驅逐艦噸位最大都超過1萬噸，防空驅逐艦除了兩艘老式旗風級驅逐艦之外，也都接近一萬噸，通用驅逐艦噸位最小，除了老式的朝霧級之外，其他標準排水量都有近5千，滿載排水量破6千，而且越造越大。
然而日本經濟新聞6月6日報導指出日本防衛省計劃於2018年度建造2艘船體更小的新型護衛艦(實際上就是通用驅逐艦)。在保持防空導彈、雷達和魚雷等基本裝備的同時，排水量將減少約20%，建造成本也將減少約30%。建造週期為4年。中國公務船在東海的活動日趨活躍，日本護衛艦的負擔正在加重。考慮到財政情況，日本計劃大量建造小型船隻。報導稱新艦標準排水量將控制在4千噸，建造費將從以往的約700億日元減少至500億日元左右。
日本防衛省將綜合考慮裝備、成本和維護管理等因素，在夏季之前敲定承建企業。在此基礎上，防衛省將在2018年度預算中要求增加2艘小型護衛艦的建造費。
日本經濟新聞指出隨著日本安全保障環境日趨嚴峻，護衛艦的任務負擔不斷加重。除了應對中國軍艦在東海的活動、以及警戒北韓的彈道導彈之外，護衛艦還將用於打擊索馬利亞亞丁灣的海盜。某海上自衛隊高官透露，實際情況是「護衛艦的數量存在慢性不足」。
為了完善相關態勢，需要增加艦艇的數量。考慮到嚴峻的財政狀況，日本決定建造降低成本的護衛艦。
(旺報)
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