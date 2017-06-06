馬克宏政黨國會選舉將大勝 創法國史上最穩多數
法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)所創立的政黨在本月國會選舉首輪投票中將大幅領先其他政黨，該國民調機構Ipsos Sopra-Steria公布的調查結果顯示，馬克宏的共和前進黨(Republic On The Move)預計將成為法國近代史上最多席次的國會多數黨。
據路透報導，民調數字顯示馬克宏所領導的共和前進黨，預計可在6月11日的國會選舉首輪投票獲得29.5%的選票，比法國兩大政黨之一的共和黨(Republicans)與中間偏右政黨連線的23%高出許多。
報導說，極右派的民族陣線(National Front)預計將獲17%選票，極左派的「不屈法國」(France Unbowed)則可獲12.5%的選票支持，中間偏左的社會黨(Socialists)將獲8.5%選票。
共和前進黨的支持度從上周民調的31%小幅下滑，原因是已任職部長的前馬克宏競選總部主任因財務操作失當被調查。
民調數字分析預測，第二輪的國會選舉投票中，馬克宏的前進共和黨將在577席國會議員中獲得385~415席，這是自1968年前法國總統戴高樂(Charles de Gaulle)獲得壓倒性國會勝選以來最大比例的國會選舉勝利。
其他政黨獲得的席次預計分別為：法國共和黨105~125席、社會黨25~35席、不屈法國12~22席、民族陣線5~15席。
這次民調於6月2日至4日進行，調查樣本數2103件，有68%受訪者已決定支持對象，其中馬克宏政黨的支持者有75%已決定投票人選。
(中時電子報)
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