日原子能機構發生核洩漏 5人染核物質

日本茨城縣的日本原子能研究開發機構的一個研究中心6日上午發生核洩漏，有5人曝露在遭到核洩環境中。

據日本新聞網消息，這一起核泄漏事件發生在日本原子能研究開發機構的大洗研究開發中心。6日當地時間上午11時15分許，5名男性職員在檢查儲存庫中的核燃料物質時，包裹核物質的塑膠囊袋破裂，導致這5人的手和耳朵等處遭到核輻射，沾染了核物質。

研究開發機構稱，5人都戴有防護用口罩，但是在3人的鼻腔內還是檢測出了最大24貝克勒爾的核物質。表示對於健康沒有什麼影響。至於體內是否遭到核輻射，還在檢查中。

(旺報)