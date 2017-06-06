女房客謊稱需資金周轉 退休校長遭騙380萬
家住新北市板橋區的76歲溫姓退休校長，退休後當起包租公，今年2月及4月疑遭64歲阮姓女房客以需要資金周轉為由，先後遭詐騙380萬元，阮女隨後人間蒸發不知去向，手機也沒人接，老校長憤而警方報案提告。警方已聯繫上阮女，但阮女表示僅是鼓勵溫男投資，並無欺騙老校長的意圖，但警方訊後仍依詐欺罪函送檢方。
老校長兒子今天（6日）向媒體投訴，阮女不僅欠繳4萬多元房租，父親還借錢給阮女吃飯，沒想到阮女不知感恩，還假藉需資金周轉名義，騙走老父380萬元退休金，要不是父親篤信佛教看得開，「換成別的老人家，可能早就跳樓了！」
家屬氣憤地說，阮女騙走巨款後拒接手機，昨天（5日）突然又打電話來，依然以資金周轉為由，再開口要父親資助6萬元美金，「真的是貪心到極點！」家屬希望檢警單位能嚴懲這些騙徒，也盼民眾小心，別再被這些人花言巧語所騙。
家屬表示，阮女去年4月透過租屋網站，以每月4000元租住溫男於板橋區大觀路的套房，但阮女只付了5個月房租後，自去年9月起未再繳付房租。
阮女今年2月帶1名王姓男子，疑謊稱在美國參加1項名為「A計畫」的投資計畫，資金高達1000萬美金，但欲運來台灣需要資金繳付手續費、通關費及運費，只要錢運來台灣，就有錢償清欠繳房租，而且「加倍奉還」，溫男便於2月底以銀行轉帳64萬元至阮女提供的帳戶。
阮女與王男4月又先後以運回的美金需要特殊塗料、押運現金人員需要旅費等名義，讓溫男再轉帳匯款300萬元及16萬元，雙方也簽下承諾書，但阮女隨後未再出面，也未返回租屋處，且手機一直無人接聽，溫男與家人提起此事後，才發現遭到詐騙，由家人陪同向警方報案，控告阮女涉嫌詐欺。
警方日前傳喚阮女到案，阮女辯稱只是向溫男調度資金，但在美方辦理資金過戶出了一些狀況，還需時間處理，並無詐騙溫男的意圖，警方將把全案函送檢方調查釐清案情。
(中時)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範