女房客謊稱需資金周轉 退休校長遭騙380萬

家住新北市板橋區的76歲溫姓退休校長，退休後當起包租公，今年2月及4月疑遭64歲阮姓女房客以需要資金周轉為由，先後遭詐騙380萬元，阮女隨後人間蒸發不知去向，手機也沒人接，老校長憤而警方報案提告。警方已聯繫上阮女，但阮女表示僅是鼓勵溫男投資，並無欺騙老校長的意圖，但警方訊後仍依詐欺罪函送檢方。

老校長兒子今天（6日）向媒體投訴，阮女不僅欠繳4萬多元房租，父親還借錢給阮女吃飯，沒想到阮女不知感恩，還假藉需資金周轉名義，騙走老父380萬元退休金，要不是父親篤信佛教看得開，「換成別的老人家，可能早就跳樓了！」

家屬氣憤地說，阮女騙走巨款後拒接手機，昨天（5日）突然又打電話來，依然以資金周轉為由，再開口要父親資助6萬元美金，「真的是貪心到極點！」家屬希望檢警單位能嚴懲這些騙徒，也盼民眾小心，別再被這些人花言巧語所騙。

家屬表示，阮女去年4月透過租屋網站，以每月4000元租住溫男於板橋區大觀路的套房，但阮女只付了5個月房租後，自去年9月起未再繳付房租。

阮女今年2月帶1名王姓男子，疑謊稱在美國參加1項名為「A計畫」的投資計畫，資金高達1000萬美金，但欲運來台灣需要資金繳付手續費、通關費及運費，只要錢運來台灣，就有錢償清欠繳房租，而且「加倍奉還」，溫男便於2月底以銀行轉帳64萬元至阮女提供的帳戶。

阮女與王男4月又先後以運回的美金需要特殊塗料、押運現金人員需要旅費等名義，讓溫男再轉帳匯款300萬元及16萬元，雙方也簽下承諾書，但阮女隨後未再出面，也未返回租屋處，且手機一直無人接聽，溫男與家人提起此事後，才發現遭到詐騙，由家人陪同向警方報案，控告阮女涉嫌詐欺。

警方日前傳喚阮女到案，阮女辯稱只是向溫男調度資金，但在美方辦理資金過戶出了一些狀況，還需時間處理，並無詐騙溫男的意圖，警方將把全案函送檢方調查釐清案情。

(中時)