安以軒領姊妹淘熱舞high翻！婚宴暗藏愛的密碼「65」

安以軒和老公陳榮煉在婚宴上與姊妹淘們熱舞。（安以軒工作室）

胡彥斌在婚宴中獻唱。（安以軒工作室）

弦子在婚宴中獻唱。（安以軒工作室）

安以軒在婚宴上與姊妹淘們熱舞。（安以軒工作室）

安以軒在婚宴上與姊妹淘們熱舞。（安以軒工作室）

安以軒在婚宴上與姊妹淘們熱舞。（安以軒工作室）

姊妹淘們穿著「65」白T熱舞。（安以軒工作室）

安以軒在夏威夷時間5日和澳門德晉集團CEO陳榮煉完成結婚終身大事！歷經早上迎娶、傍晚婚禮儀式後，當地晚間7點18分舉行婚禮晚宴，晚宴前有夏威夷樂隊表演，營造當地浪漫風情，並播放拍婚紗的浪漫MV，安以軒換下白紗，以深藍露背晚宴服亮相，她和老公陳榮煉一起開香檳，甜蜜共喝交杯酒，為晚宴揭開序幕。

晚宴以義大利菜為主，主菜有水煮龍蝦配香蔥醬、夏威夷海鹽烤菲力牛排搭配義大利燉飯等。婚宴氣氛十分熱鬧，開場有弟妹們跳舞表演，並邀請幾位長輩們上台致詞，緊接著歌手好友弦子唱了經典歌曲〈不得不愛〉，並邀請新人合唱，而胡彥斌特別獻唱〈在一起〉新人感動到眼泛淚光。

婚宴現場也播放白天的迎娶儀式片段，以及林炳存大師在義大利拍攝的婚紗照MV，接著重頭戲是伴娘群大方獻上性感舞蹈，扭腰擺臀，秀出勤練三個月成果，新娘子也下場一起熱舞，把現場氣氛炒熱到最高潮。安以軒的姊妹淘們熱舞時穿上背號「65」白衫，其實「65」是陳榮煉的綽號，兩人選夏威夷時間6月5日結婚的原因也正式曝光。

(中時)