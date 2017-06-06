NASA研發停滯 40年前太空衣還在用

圖為身穿太空衣的太空人。（NASA)

美國太空總署(NASA)日前報告顯示，太空人在國際太空站艙外活動中所穿太空衣老化嚴重，可能在不遠的將來會面臨短缺。究其原因，雖然過去8年已投下2億美元研發，但新型太空衣的技術仍停滯不前。

據日本共同社報導，約40年前NASA製作的18套太空衣，其中11套仍在使用，7套則在事故中丟失或破損。使用中的11套早已大幅超出15年的設計壽命，老化嚴重。太空人因為艙外活動導致頭盔內部進水，感到窒息危險而匆忙返回太空站的情況接連發生。

報告稱，目前太空站內儲備的可用太空衣共有4套。現狀是製作新太空衣的技術未得到傳承，唯有從零開始研發。

報告中批評說，NASA在包括火星探測計畫的3個項目中分頭推進新款太空衣的研發，過去8年內投入了2億美元，但距離投入實際使用仍相去甚遠。報告稱「到太空站結束運用的2024年為止，所剩太空衣難以負擔所有的艙外活動」，建議成立太空衣研發的新專案。

太空衣也被稱為「小型太空船」，配備有在太空殘酷的環境下保護太空人的生命維持裝置。除太空站的科學實驗外，設備零部件更換與修理過程中也需要進行穿著太空衣的艙外活動。

太空站內還配有俄羅斯太空衣，但根據出艙準備作業標準無法從美國艙出艙。若需在美國艙作業，則不得不從俄羅斯艙出艙，並在太空內遠距離移動。

目前的太空衣是在始於1981年的太空梭計畫中引入的，雖然做出了增加手套加熱器、緊急推進裝置等改進，但仍持續使用最初的主體。

(中時電子報)