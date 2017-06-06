李明賢籲 「親中愛台」放民進黨黨綱

台南市長賴清德昨日在議會表示他的立場是親中愛台，而總統府發言人林鶴民今（6）日表示，關於賴市長的發言，和政府一直以來的看法一致。國民黨發言人李明賢晚間在臉書表示，看到總統府的回覆，他差點把晚餐都吐了出來！

李明賢說，原來民進黨的政治人物在取得政權後一個一個都變得「親中愛台」了！原本民進黨眼中的木馬屠城記在這時候變成大家開開心心的一起和平騎木馬嬉戲玩耍了呢！

李明賢強調，希望民進黨再拿出更大的誠意，把「親中愛台」政策放在中執會好好討論一下，看是否要放在黨綱中吧！

(中時電子報)