新北樂學英語Show Party 一起來開趴
新北市政府教育局「樂學英語Show Party」6日舉辦成果展，由教育局副局長蔣偉民現場帶著學生手持精緻的學習單，勇闖各個攤位，與外籍老師面對面全英語互動，大夥玩得不亦樂乎。
現場闖關活動除有運用讀寫能力的趣味故事接龍，英語單字對對碰、英文腦筋急轉彎、記憶拼圖大考驗，魔法撲克牌，怪獸設計師等等，也將市府三樓打造成「浸潤式」英語學習情境，讓學生跳脫課本的學習，將外國語言生活化，更讓與會者印象深刻。
動態展演舞臺特別穿插外師Ted Talk，有江翠國中外師Kate主講「英語的歷史淵源」，永和國中外師Vickie主講「How to get kids talking 如何讓大家開口說英語」等，內容多元有趣。
現場也首播新一季新北校園英語影集，以30個外師主持的教學攤位為亮點，共同走哈利波特的魔法學園風，學習英語。
教育局表示，教育局自2016年推動「卓越人才 LEADING未來」3年計畫，逐年挹注經費，改善學校教學軟硬體，並積極引進外籍英語老師加入教學現場，今年度已設置80間國中英語情境教室，並聘任85位外師配置於本市高、國中及國小，涵蓋全市九大分區。
也透過「城鄉共學外師遠距教學計畫」締結伙伴學校，期盼應用「NTTV校園英語影集」等數位教材的編製與運用、網路遠距視訊教學、開放外師教學場域結合英語輔導團擔任教學演示、主題分享等策略。
蔣偉民表示，今年美國慧智文教基金會為新北市募集將近4000本各類適合中學階段閱讀的英語圖書，贈予本市雙溪、石碇高中及三芝、瑞芳、平溪國中等5所偏遠學校，以及中和、江翠、中平、鶯歌、正德國中等5所英語輔學計畫(Easy Leap)中心學校。
(中時)
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