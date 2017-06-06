高醫大夏季公演 扁攜母子聆聽感觸良多

前總統陳水扁（中）6日在眾人開道簇擁下前往高雄大東文藝中心參加高醫聲樂社舉辦的「說說故事」音樂會，步入會場時他面帶微笑不發一語，曲目中的4首歌曲是他在獄中作詞。（王錦河攝）

前總統陳水扁（中）和扁媽陳李慎（二排右二）、兒子陳致中（二排右）6日前往高雄大東文藝中心參加高醫聲樂社舉辦的「說說故事」音樂會，曲目中的4首歌曲是他在獄中作詞。（陳致中臉書提供）

前總統陳水扁6日在眾人開道簇擁下前往高雄大東文藝中心參加高醫聲樂社舉辦的「說說故事」音樂會，曲目中的4首歌曲是他在獄中作詞，陳水扁兒子陳致中（右三）和主治醫師陳順勝（前排左三）等人士在會場入口迎接。（王錦河攝）

前總統陳水扁（中）6日在眾人開道簇擁下前往高雄大東文藝中心參加高醫聲樂社舉辦的「說說故事」音樂會，步入會場時他面帶微笑不發一語，曲目中的4首歌曲是他在獄中作詞。（王錦河攝）

前總統陳水扁6日在眾人開道簇擁下前往高雄大東文藝中心參加高醫聲樂社舉辦的「說說故事」音樂會，曲目中的4首歌曲是他在獄中作詞，陳水扁兒子陳致中（如圖）表示母親吳淑珍不會出席，由他陪同父親參加。（王錦河攝）

前總統陳水扁6日在眾人開道簇擁下前往高雄大東文藝中心參加高醫聲樂社舉辦的「說說故事」音樂會，曲目中的4首歌曲是他在獄中作詞，吸引不少民眾到場聆聽。（王錦河攝）

前總統陳水扁6日在眾人開道簇擁下前往高雄大東文藝中心參加高醫聲樂社舉辦的「說說故事」音樂會，曲目中的4首歌曲是他在獄中作詞，吸引不少民眾到場聆聽。（王錦河攝）

前總統陳水扁6日晚出席高雄醫學大學聲樂社舉行的夏季公演，有4首歌曲是扁在獄中譜詞、音樂家王明哲譜曲，其中《阿母的目屎》是送給母親陳李慎、《等待天光的花叢》則是寫給妻子吳淑珍；如今，扁能與母親、兒子齊坐聆聽，當時人在獄中寫下的親情思念，顯得格外珍惜，內心感觸良多。

高醫大聲樂社今晚7時30分在大東文化藝術中心舉行夏季公演「說說故事」音樂會，因演出曲目選唱臺灣本土音樂家王明哲作品，有4首是由前總統陳水扁作詞，社團因此邀請扁出席音樂會；而《阿母的目屎》去年已在醫師歌謠創作者鄭智仁籌辦的「2016年美麗的高雄慈善音樂會」發表過，其餘3首《情批的花香》、《等待天光的花叢》、《臺灣是咱的》等曲目當晚首度公開演奏。

陳水扁提早15分鐘抵達大東文化藝術中心正門，下車徒步進入會場，受到不少挺扁支持者喊「加油，政治迫害」，扁一路面帶微笑，雖然扁嫂吳淑珍沒有同行，但久未在公開場合現身的扁媽卻也悄悄到場，工作人員遞上輪椅搭載進入，因音樂會售票演出，全程不開放；扁子陳致中在臉書PO出，父親、阿嬤與他排排坐照片，及寫道「今晚，沒有政治，只有音樂，只有愛」，看得出扁心情很不錯。

據悉，阿扁是在入獄第5年，充滿悲傷孤獨的情境下思念妻子，寫下《等待天光的花叢》，當中「思念港都難忘彼個人、獨守空房三年過五冬、滿船入港牽手毋甘放、等待天光日頭疼花叢」等歌詞，字裡行間訴說著，雖獄中受盡折磨，仍會堅強、盼望黎明曙光到來。

至於7月7日是否如期出庭應訊，陳致中指出，會交由醫療團隊、高雄長庚醫院名譽副院長陳順勝專業評估；他強調，醫療復建工作仍持續進行，不受影響，專業評估與意見仍交由專業醫療團隊處理，後續參加任何公開活動，像是音樂會也是社區職能治療一部分，都委由醫療團隊評估。

陳水扁搭乘計程車到場時各家媒體搶拍加上眾人開道，現場一片混亂，搶拍阿扁時兩位媒體攝影記者的皮夾在混亂中被人扒走，其中1位記者發完稿後隨即前往轄區派出所備案。

(中時)