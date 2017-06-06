「陶鎔大帝」炸滿貫 兄弟14比5大勝獅
大雨上周襲台一整周，中華職棒賽事僅打了1場，6日老天總算給了好天氣，讓中信兄弟與統一獅之戰順利開打，前4局雙方互有往來，1分落後的兄弟5下發威，一舉靠「大帝」曾陶鎔的左外野滿貫炮反超比分，隨後獅隊試圖反撲，卻也讓兄弟不斷把比分擴大，終場兄弟就以14比5奪下勝利。
此役比賽前段，雙方互有往來，雖兄弟先在3下靠張正偉安打取得1分領先，不過獅隊反攻來得很快，4下面對兄弟先發伍鐸，陳傑憲率先敲安上壘，接著蘇智傑敲游擊滾地球，王勝偉卻出現守備失誤，免費送獅隊1分。接著高國慶雖遭三振，但捕手無法第一時間接捕，讓蘇智傑趁機回壘得到第2分。
然而獅隊的領先美夢，僅1局就醒了，5下1出局後，布魯斯突然失控，讓兄弟靠觸身球跟安打，攻占一三壘，並靠陳子豪的二壘滾地球追平比分。接著「恰恰」彭政閔再敲安後，獅隊決定推江辰晏接替投球，但他一上場就送保送，隨後曾陶鎔更毫不客氣，用滿貫炮給獅隊重擊。
打出氣勢的兄弟，6下又再添得1分，此時已經以7比2遙遙領先。獅隊一路挨打，直到8上伍鐸退場後才展開反攻，面對兄弟首任中繼彭識穎，靠安打跟保送，攻占一二壘，隨後兄弟再換林克謙，他被高國慶打內安陷滿壘危機後，雖抓到第2個出局數，但投出暴投又被敲安，讓獅隊追回2分。
獅隊好不容易挽回一點劣勢，但投手群卻守不住城池，8下先是江承峰遇襲，挨4支安打、自己又投出暴投跟1次保送，讓兄弟攻得3分。1出局一壘有人，獅隊再換陽建福上場，卻又連挨2支安打失1分，接著周思齊右外野的2分炮，宛如判獅隊死刑。9上兄弟「守護神」江忠城雖不穩定，讓獅隊追回1分，但仍順利守住勝果。
(中時電子報)
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