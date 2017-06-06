多元文化教育展啟航 新北市府一樓開展
新北市教育局6日在市府一樓大廳辦理「多元文化教育展」，結合新聞局設置的「異國職業達人」體驗活動，邀請大豐國小學生穿著閩、客、原及各國服裝的多元文化舞蹈，表演活力充沛的啟航小小水手舞，為國際教育月揭開序幕，更邀請來自本市9所國際文教中心及5所新住民學習中心的新住民親子檔，穿著國服一起觀賞展演，將展至16日。
教育局副局長黃靜怡表示，六月份國際文教月系列活動相當精采，每場都各具特色，市府現場展出內容包括本局自編新住民語文教材、新住民語文課程、昂揚計畫成果、五所新住民學習中心及九大國際文教中心等教育成果及精采影片，可讓參觀的市民容易地就能對多元文化與國際教育有更深的瞭解。
開展活動還有馬來西亞語老師Jenny和她幼稚園女兒Olivia穿著國服，以本局編撰的--陪你快樂學母語教材做為表演內容，還教蔣副局長以馬來語說「我愛媽媽」、「歡迎光臨」等可愛橋段。
除為期2週的文化展，「國際文教月」一系列精彩的活動將陸續登場。「舊物傳愛 溫暖無礙」淡海國際傳愛活動將於9日開跑，由淡海國際教育園區學校學生蒐集二手書及舊鞋等物品，轉送給國外有需求的孩童，另透過海外文教基金會募書贈予偏鄉學校，跨海傳愛鼓勵親子共學。
緊接著是10日東南亞語文競賽，今年是第二屆辦理，報名校數與人數增倍，預料將是500人激戰的語文競賽。
教育局表示，國際文教月壓軸是24日於市民廣場舉辦的「地球村大考驗」，總計68個互動攤位，如果想體驗原住民族的搗麻糬、試穿韓服、蘇格蘭裙或是客家文化的踩高翹等在地及國際多元文化，一定不能錯過這場活動，歡迎民眾來到市府廣場，感受不出國也能環遊全世界的樂趣。
(中時)
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