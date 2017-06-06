黃子哲：民進黨的親中是親陳致中

台南市長賴清德昨在台南市議會答詢時稱自己「親中愛台」，總統府也認可賴的說法與政府一致。名嘴黃子哲今天在臉書上表示，民進黨過去把「親中」批得如此不堪，依照民進黨硬拗又愛髮夾彎的前科與慣性來看，未來不排除民進黨可能會把「親中」解釋成「親台中」、「親陳致中」。

黃子哲表示，過去整個民進黨傾洪荒之力對馬英九猛扣紅帽，痛批馬親中之次數更是罄竹難書。如今賴清德與總統府竟前仆後繼，先後表態他們也是親中立場，這堪稱是史上最強與最狂的髮夾彎了。

黃子哲指出，「親中」一詞，別說是民進黨，過去馬政府執政8年，最多也只敢說是「和中」。但即使如此，都已經被綠營照三餐罵到體無完膚。而這些批判可說是族繁不及備載，幾乎都還言猶在耳。

他列舉2009年4月，蔡英文說馬英九不但親中甚至連兩蔣念茲在茲的中華民國都快守不住了；2011年9月，蔡英文在民進黨在全國黨代表大會，致詞時說：台灣民主面對嚴峻挑戰，中國崛起利用經濟利益，企圖影響台灣的民主，馬政府親中，卻和人民疏遠。

黃質疑，過去小英嘴上的親中如此不堪，現在竟要跟著賴神親中，「是要和台灣的主權、民主、以及自家的墓碑對槓膩？」

(中時)