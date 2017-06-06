黃子哲：民進黨的親中是親陳致中
台南市長賴清德昨在台南市議會答詢時稱自己「親中愛台」，總統府也認可賴的說法與政府一致。名嘴黃子哲今天在臉書上表示，民進黨過去把「親中」批得如此不堪，依照民進黨硬拗又愛髮夾彎的前科與慣性來看，未來不排除民進黨可能會把「親中」解釋成「親台中」、「親陳致中」。
黃子哲表示，過去整個民進黨傾洪荒之力對馬英九猛扣紅帽，痛批馬親中之次數更是罄竹難書。如今賴清德與總統府竟前仆後繼，先後表態他們也是親中立場，這堪稱是史上最強與最狂的髮夾彎了。
黃子哲指出，「親中」一詞，別說是民進黨，過去馬政府執政8年，最多也只敢說是「和中」。但即使如此，都已經被綠營照三餐罵到體無完膚。而這些批判可說是族繁不及備載，幾乎都還言猶在耳。
他列舉2009年4月，蔡英文說馬英九不但親中甚至連兩蔣念茲在茲的中華民國都快守不住了；2011年9月，蔡英文在民進黨在全國黨代表大會，致詞時說：台灣民主面對嚴峻挑戰，中國崛起利用經濟利益，企圖影響台灣的民主，馬政府親中，卻和人民疏遠。
黃質疑，過去小英嘴上的親中如此不堪，現在竟要跟著賴神親中，「是要和台灣的主權、民主、以及自家的墓碑對槓膩？」
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。