福島核災6年 152青少年確診罹癌

根據中央社引述日本共同社報導，311東日本大震災福島核事故發生後，對未滿18歲縣內所有兒童進行3輪甲狀腺檢查報告已公布，6年以來，全部3輪檢查總計確診152青少年罹癌，38人疑似患癌。

日本媒體也估計，福島核電廠災變的處理費用最高將達70兆日元（台幣約19兆元），佔比重最大的是除污過程中土壤和反應爐報廢產生的放射性廢棄物等核污染垃圾的最終處理費用。

中央社引述法新社報導，日本關西電力公司高濱核電廠3號機今天重啟，使得日本運作中的核子反應爐增加到5座，另有數十座仍停用中。

不過，日本首相安倍晉三現在積極推廣核能，表示這是日本重要供電來源。

(中時電子報)