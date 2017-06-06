習近平會見美國加州州長布朗
香港中通社報導，中國國家主席習近平6日在北京人民大會堂會見美國加州州長布朗。
習近平指出，中美建交以來，兩國關係經歷風雨、砥礪前行，給兩國人民帶來了巨大利益，也有力促進了亞太地區和世界的和平、穩定、繁榮。中國將堅持和平發展、開放發展，堅持走綠色發展道路。
習近平強調，地方交流合作是中美關係的重要支柱，對推動中美關係發展具有重要作用。中美兩國省州要加強發展戰略對接，創造更多合作亮點，把地方交流和合作打造成中美關係發展新的增長點。
他表示，加州在美國具有重要經濟社會影響，希望加州能為推動中美地方交流，促進兩國在科技、創新、綠色發展等領域合作作出更多貢獻。中國並歡迎加州積極參加「一帶一路」建設。
布朗表示，加州政府長期致力於同中國地方政府積極對話與合作，並願積極參加共建「一帶一路」，期待加強同中國地方在經貿投資、清潔技術、低碳環保等領域合作，推進人文交流，為美中關係發展作出更大貢獻。
(工商)
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