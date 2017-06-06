陸5G進程上路 工信部敲定初始頻段

為在2020年，完成全面商用化鋪設的目標，中國大陸工信部5日發文明定了第5代國際移動通信系統（5G）的初始頻段，擬在3300-3600MHz和4800-5000MHz兩個頻段上部署5G。

工信部在徵求意見稿內指出，3300-3400MHz頻段的IMT-2020原則上限於室內使用，而在不對使用中的無線電定位業務電台產生干擾的情況下，可用於室外，另4990-5000MHz頻段的IMT-2020系統電台，不應對該頻段頻率許可有效期內的衛星天文電台產生無線電干擾。

工信部稱，相關頻率分配方案、設備射頻技術指標和台站管理具體規定將另行制定和發布，同時社會公眾可於7月7日前，將相關意見反饋至工信部無線電管理局。

(旺報)