學童搭北捷優惠 柯P：以小學生為主

臺北市議員王欣儀指臺北捷運違反「兒童及少年福利與權益保障法」，未給予6至12歲學童搭乘優惠，臺北市長柯文哲6日在市政總質詢時回應表示，優惠以「國小學童」為認定。社會局長許立民補充說，朝5折方向規畫，最多編列新臺幣1億元明年度預算。交通局長張哲揚稱最快明年上路，國小學童搭捷運將受惠。

交通局長張哲揚指出，目前6歲以下兒童搭公車捷運都不用錢，6到12歲是搭公車半價，搭捷運是8折；他表示，依行政簡便考量，與學校結合，以小學生的記名卡作為優惠依據，比較可行。他說，如果6到12歲都要拿身分證才優惠，太不方便。

許立民表示，目標是「朝5折方向規畫」，初步估計，轄內小學生約有10幾萬人，得編列約新臺幣8900萬元至1億元明年度預算。

根據「兒童及少年福利與權益保障法」在2015年修法後，規定國內大眾交通運輸應提供「未滿12歲之兒童」優惠措施。不過現在臺北捷運的票價中，除身高未滿115公分或未滿6歲者免費、身心障礙與老人有優惠票價，及公車、Ubike有轉乘優惠外，北捷並沒提供未滿12歲的兒童優惠票價。這點被市議員提出來痛批違法。

柯文哲在答覆市議員林瑞圖質詢時則說，優惠應以小學生為準；需要時間準備、編列明年度預算，不過因學生證較好管理，應以小學生為主要對象，但行政成本勢必會增加。

張哲揚進一步解釋，由於條文明訂優惠，因此府內對此正在討論；他認為總質詢後市長會請相關首長說明，屆時才會定案。

張哲揚表示，社會局正就此編列預算，最快明年上路，國小學童可以受惠。至於例外如失學或輟學等特殊情況的學童，再另外估算。不排除國小學生證直接轉為優惠卡，直接享受北捷搭車優惠。

(中時)