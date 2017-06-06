學童搭北捷優惠 柯P：以小學生為主
臺北市議員王欣儀指臺北捷運違反「兒童及少年福利與權益保障法」，未給予6至12歲學童搭乘優惠，臺北市長柯文哲6日在市政總質詢時回應表示，優惠以「國小學童」為認定。社會局長許立民補充說，朝5折方向規畫，最多編列新臺幣1億元明年度預算。交通局長張哲揚稱最快明年上路，國小學童搭捷運將受惠。
交通局長張哲揚指出，目前6歲以下兒童搭公車捷運都不用錢，6到12歲是搭公車半價，搭捷運是8折；他表示，依行政簡便考量，與學校結合，以小學生的記名卡作為優惠依據，比較可行。他說，如果6到12歲都要拿身分證才優惠，太不方便。
許立民表示，目標是「朝5折方向規畫」，初步估計，轄內小學生約有10幾萬人，得編列約新臺幣8900萬元至1億元明年度預算。
根據「兒童及少年福利與權益保障法」在2015年修法後，規定國內大眾交通運輸應提供「未滿12歲之兒童」優惠措施。不過現在臺北捷運的票價中，除身高未滿115公分或未滿6歲者免費、身心障礙與老人有優惠票價，及公車、Ubike有轉乘優惠外，北捷並沒提供未滿12歲的兒童優惠票價。這點被市議員提出來痛批違法。
柯文哲在答覆市議員林瑞圖質詢時則說，優惠應以小學生為準；需要時間準備、編列明年度預算，不過因學生證較好管理，應以小學生為主要對象，但行政成本勢必會增加。
張哲揚進一步解釋，由於條文明訂優惠，因此府內對此正在討論；他認為總質詢後市長會請相關首長說明，屆時才會定案。
張哲揚表示，社會局正就此編列預算，最快明年上路，國小學童可以受惠。至於例外如失學或輟學等特殊情況的學童，再另外估算。不排除國小學生證直接轉為優惠卡，直接享受北捷搭車優惠。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。