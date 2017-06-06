大陸青年返鄉創業 帶動農村轉型升級

在互聯網成陸青創業新趨勢的同時，也有越來越多年輕人返鄉，投入村莊升級轉型，他們選擇和土地談戀愛，是來自於一份對家鄉的使命感。

「只要市場有需求，種地就不丟人。土裡淘金，我要做不一樣的農民！」畢業於河南理工大学的肖雲峰說，3年前他選擇回鄉務農時，引起一場驚天動地的家庭革命，他的母親甚至覺得有他這樣的兒子很丟人。

肖雲峰卻成功創辦了河南沈丘縣田野青種植專業合作社。原本只能種出小麥、玉米的傳統土地上，開始出現水果玉米、綠寶石甜瓜等作物，並改善種植結構，大幅提高當地農產品的附加價值。

肖雲峰認為大學生作為新型職業農民最大優勢為，對政府惠農政策、農業技術、管理經營的理解程度相對深入。例如肖雲峰的農地廣泛使用滴灌技術。

河南省社會科學院長劉剛表示，中國農村湧入「大學生創業潮」，有利於促進農民收入，同時帶動農業創新和農村發展潛力，新創型農民也是引領農業供給改革的重要關鍵。

(旺報)