重啟核二廠一號機 黃國昌槓林全：橫柴入灶

原能會今天同意重啟核二廠一號機，立委黃國昌請行政院懸崖勒馬，別拿北北基數百萬居民的安全作賭注。(台電公司提供)

經過歲修與燃料池飽和等問題，原能會今天同意核二廠1號機起動運轉，最快將在13日滿載發電，但因核二廠先前的安全疑慮，立委黃國昌要行政院長林全懸崖勒馬，別拿北北基數百萬居民的安全作賭注。

核二廠1號機去年11月停機歲修，但因放置用過燃料棒的燃料池已飽和，台電去年8月向原能會提出核二廠裝載池修改申請，盼透過申請延伸格架的修改裝載池計畫。

該項載池改裝計畫在今年4月通過，當時就引起民間團體質疑蔡政府在選前反核，執政後卻重啟核二。今日原能會更發布新聞稿，同意核二廠1號機起動運轉。

立委黃國昌就在臉書上表示，目前公民社會仍對過去意外事故不斷的核二廠存有高度安全疑慮，橫柴入灶式的硬幹，令人遺憾。

他批評原能會已背棄其所負有的監督核安職責，一方面違反其所承諾的公開透明，一方面縱容其所屬的核研所承包台電核二廠工程。他也向行政院長林全喊話，要他向國人釐清所有的疑慮，而非放任原能會胡搞，並請行政院懸崖勒馬，別拿北北基數百萬居民的安全作賭注。

(中時電子報)