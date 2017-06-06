大陸消費市場 救好萊塢票房

好萊塢大片在美國的票房不佳，卻在中國收穫滿滿。《惡靈古堡6：最終章》在北美僅賣2700萬美元，中國票房卻達1.6億美元。專家認為，好萊塢正從「在中國製造」轉向「為中國製造」，顯示出中國市場對美國電影產業的強大影響力。

據西班牙《消息報》指出，中國龐大的消費市場，成為好萊塢那些大製作的票房救星，以2016年上映的《魔獸：崛起》，製片成本高達1.6億美元，北美地區的票房只有4740萬美元，海外票房卻達3.863億美元票房，其中大陸就貢獻了2.208億美元。

美國佛吉尼亞大學中國媒體研究專家孔安怡指出，好萊塢正在從「在中國製作」向「為中國製作」轉變。孔安怡認為，好萊塢的轉變趨勢，更顯示中國市場對美國電影產業的強大影響力。

「中國是一塊很大的蛋糕，約70億美元的電影市場」美國亞洲研究所理事克里斯•芬頓，中國成為全球最大的票房市場，並受到眾多好萊塢製片人的青睞，但要在市場生存下來，電影內容製作的用心程度將是關鍵。

(旺報)