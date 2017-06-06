艷照門隔年拍攝 阿嬌8分鐘落淚影片賣出千萬高價
香港女星鍾欣桐(阿嬌)在艷門照事件隔年，曾應藝術家蔣志邀請拍攝一部長達8分鐘短片《0.7%的鹽》，影片中她從微笑到落淚畫面絕美，令人印象深刻。近日該作品更登上北京春亞洲當代藝術春拍，最終以每版30萬人民幣的價格成交。而該作品全部限量8版，若以每版30萬人民幣計算，總價值約240萬人民幣(約1062萬台幣)。
負責拍攝的蔣志透露，該作品攝於艷門照事件隔年，當時阿嬌遭到輿論抨擊，在記者會上並未落淚，讓他認為這是外界強加給阿嬌的要求，因此邀請阿嬌來拍攝短片，希望外界用無添加的眼光來看阿嬌的笑與淚。取名為《0.7%的鹽》，則是因為人的淚水含有0.7%的鹽分。
據港媒報導，阿嬌今日出席公開活動，被問起《0.7%的鹽》拍出240萬人民幣高價一事，反問：「我有沒有得分？」表示已盡自己所能去演。被問如何幫助入戲？阿嬌明顯不願回答，立刻說沒有，表示胡思亂想越難入戲。
其實《0.7%的鹽》這部作品在不少影音網站都能搜到，令外界好奇收藏目的為何？據悉，對於錄像藝術的收藏，國際上已有較完整標準，首先任何錄像作品原則上最多不能超過8版，錄影帶外殼還要有藝術家簽名、創作時間作品長度，以及版權證明等，才能保證作品出售價格。
(中時電子報)
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