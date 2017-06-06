這款圖書館員 竟把民眾捐書拿去回收場變賣

新北市立圖書館黃姓臨時雇工2016年3月前往新店接受民眾贈書後，未依規定將受贈書籍載回市圖過濾篩選，反而將重達200公斤的圖書載到新莊環河路的環保資收場出售，並將售得的650元暗槓，遭檢方依業務侵占罪嫌起訴。

新北地檢署表示，根據貪汙治罪條例規範，公務員可指依法令服務於國家、地方自治團體所屬機關而具有法定職務權限，以及其他依法令從事於公共事務，而具有法定職務權限者。或是受國家、地方自治團體所屬機關依法委託，從事與委託機關權限有關之公共事務者。但黃姓臨時雇工負責業務為典藏工作，且須接受主管人員之指派調遣，不算法律規範的公務員 ，因此本案無法以貪汙罪嫌究辦。

(中時)