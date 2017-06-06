「黃鐙輝」傳生殖器不雅照約女主播 本尊出面說話了

黃鐙輝和老婆萁萁。（圖/取自臉書）

黃鐙輝和老婆萁萁。（圖/取自臉書）

前中天主播王宜安。（圖/取自臉書）

王宜安的直播間。（圖/取自臉書）

「水晶主播」王宜安今(6)日在微博訊息收到署名「台灣黃鐙輝」的訊息，訊息內是一張露出生殖器的不雅照，王宜安問「你傳給我這照片給我幹嘛」，對方反問「長嗎」，她查覺有異，問對方「你是哪位」，他回「我是曾子餘」。王宜安稍早受訪表示，5月底曾在「一直播」直播間和「黃鐙輝」互動，他主動說和她都是南港人，還說因為老婆萁萁睡覺了，所以才有空。

當時在「一直播」直播間過程，大陸網友發現出現「台灣黃鐙輝」名字，網友還提醒她「有藝人進來了」。王宜安說，兩人互動過程，「台灣黃鐙輝」講話口吻就是藝人，還說自己就是「南港劉德華」，並聊到吳玟瑄也在直播，要支持台灣主播，她不疑有它，因此聊到之前看到他為《食尚玩家》去南部拍外景，前後聊了半個多小時。隔天，「台灣黃鐙輝」傳訊息要她在微博關注他，今天卻收到不雅照，「看了真的很不舒服」。

王宜安表示，由於直播間的互動和傳不雅照的時間點相近，她覺得詭異，後來到黃鐙輝認證過的微博查詢，發覺「台灣黃鐙輝」粉絲數少很多，因此相信這張不雅照是黃鐙輝的帳號被盜。求證黃鐙輝，怎傳不雅照又在微博把妹？他老婆萁萁回應說，在王宜安之前已有一位黃姓女網友在微博也被騙，「假黃鐙輝」聲稱可以幫這位女網友，女網友察覺有異，因此到黃鐙輝的臉書專頁求證。

萁萁說，可能有兩個「假黃鐙輝」，「希望一般妹妹精明點，不要被騙了」。黃鐙輝已是3個孩子的爸，他覺得無奈也好笑，澄清說「怎麼會有人想模仿我，第一我不是帥哥，第二我有老婆小孩」，他說在不雅照之前，黃姓女網友留言問他「你認識我嗎，不然為什麼說要幫我」，他才告訴該名女網友，有個人冒用他，「他（盜用者）一直在搞鬼，我可以告他嗎」？

他說，「假黃鐙輝」之前在他的微博硬說自己才是黃鐙輝，「網路世界怪人多」，黃姓女網友事件後，他已在「一直播」的直播間告訴粉絲不要相信，今天聽到王宜安的事更扯，「我根本不認識她，也沒有和她在直播間互動」，他說自己將儘快向官方微博反應，以免更多女生受騙。

王宜安得知直播間互動的不是本尊黃鐙輝，激動地直說「超恐怖，用他的名字來上直播，如果是假的也太大費周章，因為微博認證不好申請，需要身分證及實名資料才行」。

(中時)