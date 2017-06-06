印度成功發射該國最重火箭
金融時報報導，印度周一成功發射該國最強大、最重的火箭「胖男孩」（fat boy），順利運載逾3公噸重量的通訊衛星進入太空軌道，令印度可望藉此技術搶攻衛星發射產業的市佔率。
經過10幾年的計畫與研發，印度太空研究組織（ISRO）終於成功發射火箭將重逾3公噸的衛星送上軌道，成為繼美國、俄國、中國、日本與歐盟之後擁有此發射能力的國家。
印度智庫觀察家研究基因會（Observer Research Foundation）太空安全專家高普蘭（Rajeswari Gopalan）指出，隨著發射成本降低，印度可望成為衛星發射產業的重鎮。
(工商)
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