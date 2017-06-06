霍金將在周四英國大選投給工黨

英國擬於周四舉行國會大選，天文物理學大師史帝芬．霍金（Stephen Hawking）雖認為在野的工黨無法贏得選戰，但他仍打算投給工黨，因為如果再讓保守黨執政5年，對英國的國民健保署（NHS）、警察和其他公共服務而言將是一場災難。

(工商)