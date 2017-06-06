傳博通取得獨家議約權 東芝周二股價一度漲4％

朝日新聞報導，日本東芝（Toshiba）考慮給予美國晶片大廠博通（Broadcom）收購其晶片事業的獨家議約權。受此消息激勵，東芝周二股價一度上漲4％。據報導，博通打算與美國私募基金銀湖（Silver Lake）合作競標買下東芝晶片事業。

(工商)