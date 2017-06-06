俄戰機在波羅的海 攔截美軍B52轟炸機
陸媒報導，俄羅斯國防部在莫斯科時間６月６日證實，俄軍機當天在波羅的海的上空攔截一架試圖接近俄羅斯邊境的美國B-52遠程戰略轟炸機。
據《新華社》報導，俄國防部當天發佈媒體公告說，莫斯科時間６日早上１０點左右，俄軍機在波羅的海公海上空探測到一架不明飛行器，該飛行器正沿俄羅斯邊境飛行。隨後，俄波羅的海艦隊防空戰備執勤部隊立即派遣一架蘇－27戰機升空攔截。俄戰機飛行員接近後，辨識為美國的Ｂ－５２遠程戰略轟炸機，俄戰機隨即進行了伴飛，在驅離美軍機後安全返回基地。
美國B-52「同溫層堡壘」（B-52 Stratofortress）是從1955年開始批量生產使用的八發動機遠程戰略轟炸機，常用於替換B-36和平締造者轟炸機執行戰略轟炸任務。在現代為了因應中國人民解放軍，常態性部署於夏威夷和關島安德森基地，若與中國大陸與美國的亞太盟邦發生戰爭，即可飛抵日本沖繩的嘉手納基地進行部署。
不過，美軍B-52遠程戰略轟炸機也曾在2015年11月之間，有2架飛近南海中國人工島礁，並在12月19日執行例行任務時「無意之間」飛進了南海中國人工島礁2海里範圍內空域。中國大陸在事後向美國駐北京大使館提出正式外交抱怨。
(中時電子報)
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