迎合首購族需求 美去年新建獨棟住宅面積減少2％

華爾街日報報導，美國建商為了迎合首購族的需求，去年新建的獨棟住宅面積中位數小幅縮減2％至2,422平方英尺，這是自金融危機以來首度下滑。

這反映出首購族對於較小型住宅的需求高漲，但這類住宅在市場上的供給仍相當缺乏，特別在熱門區域更是如此。

美國人口普查局資料指出，去年1,400至1,799平方英尺的房屋數目增加最多，其次是1,900至2,399平方英尺的房屋。雖然較大面積房屋的新增速度變快，但與過去幾年相比，這些房屋佔新建房屋的比率降低，而低於1400平方英尺的房屋則是唯一未見成長的類別。

(工商)