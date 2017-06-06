RPG流行近70年 仍是坦克的惡夢

RPG火箭彈風行世界，有戰爭的地方都有RPG。(圖/網路)

俗話說：「有衝突的地方就有AK-47與RPG。」確實如此，蘇聯於1949年所推出RPG單兵反裝甲火箭彈，是有史以來最具代表性的戰爭武器之一，在冷戰期間成為革命和恐怖的象徵。從柏林到中南半島，從非洲到中南美洲，RPG是許多正規軍與游擊隊最熟悉的武器。

國家利益雜誌(National Interest)介紹這款戰場主角。RPG雖然是蘇聯最著名的武器，但是它的概念原理來自於德國。德國在二戰期間，率先開發出一種步兵方便攜帶的反坦克武器「裝甲拳」(Panzerfaust)。裝甲拳的外觀是一支有著橢圓炸彈的短棒，短棒裡安裝由黑色火藥為主的推進燃料，射手只要壓下開關，前端的榴彈就會隨即飛出，可以穿透1.4公分厚的裝甲。隨著德軍的使用回報，「裝甲拳」也逐步在改良，最終版本的「裝甲拳250型」改良成具有可重新裝填發射管，和手槍式的握把。

在德國投降後，蘇聯也就取得大批的「裝甲拳250型」並且著手仿製，在1949年仿製成功，定型號為RPG-2，在俄語中RPG的意思是「手持式反坦克榴彈發射器」(Ruchnoy Protivotankovyy Granatomet)，但是西方卻錯譯為「火箭推進榴彈」(Rocket propelled grenade)，現在多數的書籍與字典也都這麼寫。RPG-2射程150公尺，可以擊穿1.8公分厚的裝甲。這種穿甲性能極強，可以輕易地摧毀美製M26潘興式坦克( Pershing)和英國百夫長(A41 Centurion)在內的各式北約坦克。RPG-2很快就成為蘇聯供應給衛星國的主要武器，在越戰期間就供應給北越陸軍和越共游擊隊。

到了1961年，改良型的RPG-7問世，有效射程提升到 200公尺，擊穿能力提升到擊破2.6公分的裝甲板，而且在瞄準具上做了重要改良，使用一具簡易PGO-7望遠鏡，具有2.8倍的放大倍數，可以更遠處發現敵人。還在發射管的後部加入錐形爆炸導流板，有效提高火箭彈的飛行穩定性。

RPG-7比前一代更為暢銷，現在多數所看到的RPG就是指RPG-7。在冷戰時期，蘇聯軍隊和其他華沙公約國家的軍隊裡，每6到9名步兵裡，就有1名是專職的RPG火箭兵。拜蘇聯慷慨支援全球的游擊隊和革命運動，RPG很快散播到中美洲、東南亞、非洲和中東的衝突，甚至愛爾蘭共和軍也曾經使用過。

在1993年索馬利亞首都的摩加迪休戰鬥中，當地民兵用RPG-7擊落2架美軍黑鷹直升機，使美國的首腦逮捕行動完全失敗。圖為電影「黑鷹計畫」片段(圖/哥倫比亞影業)

在發明近六十年後，RPG在全球的爭端地區中持續活躍，包括在1993年索馬利亞首都爆發的摩加迪沙之戰， RPG就擊落了超級61與超級64兩架美軍黑鷹直升機，是美國自越戰以後傷亡最慘重的一次戰鬥。除此之外， 2001年至2009年期間，美國在阿富汗的反恐戰鬥中，美國陸軍直升機就有7架是被基地武裝份子的RPG所擊落。在如今的反IS戰鬥中，IS武裝部隊仍然拿著RPG 在對抗各國反恐部隊。

新一代的RPG-29，體型比以前的系列都大，不過仍保留可裝填的優點，後方步兵所揹負的就是RPG-29的火箭彈。(圖/maxpark)

至於原產地的蘇聯，RPG-7倒是沒有使用那麼久，他們在1970年代就用RPG-16取代，到了1991年，更新的RPG-29問世，至今也是俄羅斯地面部隊的單兵反裝甲武器。RPG-29模樣與RPG-7大不同，為了進一步提升穿甲能力，它的長度更長，使用兩級複合式彈頭，在高爆彈頭後又有威力更大的錐型噴流穿甲彈頭。RPG-29曾經在伊拉克戰場上3次攻擊現代西方坦克，其中美國現役M1艾布蘭坦克遭遇2次，而英國挑戰者2式坦克遇到1次，都成功擊毀了這些複合裝甲的現代坦克，乘員有死有傷。

也因為RPG-29打破了現代坦克的防護神話，因此美國與北約各國開始思考應對之策，並且和俄羅斯之間的緊張局勢增加，想要以外交壓力迫使俄國不要再輸出這種武器。總之，RPG確實是極為成功的單兵武器，它令坦克部隊在面對步兵與游擊隊的時候，仍必須慬慎提防，不能掉以輕心。

(中時電子報)