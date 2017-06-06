貝多芬權威布赫賓德：一天練六小時琴不健康
神采奕奕，70歲貝多芬權威鋼琴家布赫賓德再度訪台，首度帶來「貝多芬計畫」北南五場音樂會，他將與台北市立交響樂團跟高雄市交響樂團演出貝多芬5首《鋼琴協奏曲》，也創下台北國家音樂廳一天演出全本紀錄。問大師健康的秘訣？「不要練太多琴！」
布赫賓德是古典樂壇的重量級貝多芬權威，收藏貝多芬親筆簽名手稿及樂譜，家裡宛如一座音樂圖書館，「以前還在教書時，我一定跟每個學生說，不管是要演奏蓋希文還是貝多芬，一定要讀音樂家的生平，動腦再動手開始練琴才有意義。」
布赫賓德表示，「這5首貝多芬的《鋼琴協奏曲》有著不同個性與顏色，樂迷可以趁此機會一天接觸。就像我常演出貝多芬全本32首《鋼琴奏鳴曲》，樂迷來聽我的音樂會，就會被我強迫接受聽到比較不熟悉的樂曲，而不是只聽《熱情》之類比較耳熟能詳的奏鳴曲，全面認識貝多芬。」
布赫賓德1946年出生於捷克，後隨父母移居維也納，5歲就進入維也納表演藝術大學前身維也納音樂院就讀，「我完全想不起來我當時如何上課，只能靠照片去回憶。」20歲那年獲得范．克萊本國際鋼琴大賽特別獎，開始踏入職業樂壇至今六十年，依舊屹立不搖。
布赫賓德「貝多芬計畫」音樂會將從6月8日開始在新竹市文化局演藝廳演出；6月10日一天在台北國家音樂廳演出兩場音樂會，6月11日、12日在高雄至德堂演出。
(中時)
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