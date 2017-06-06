巴黎聖母院外警察槍擊一名暴力攻擊者
法國警方表示，著名觀光景點巴黎聖母院外一名男子以榔頭攻擊警察後，遭警察開槍射傷。
法新社報導，警方已封鎖巴黎聖母院前的廣場，被射傷的男子則躺在地上等待救護。
由於法國與其他國家恐怖攻擊事件頻傳，任何暴力行為都容易引起恐慌。上周倫敦一日之內發生三起恐怖攻擊，包括駕駛貨車衝撞人群與用利刃攻擊民眾等，造成7人死亡，其中還包括一名法國人。
法國電視台報導說，警方開槍時當地遊客驚慌逃竄尋找掩蔽處。這次暴力攻擊事件發生後，巴黎警方要求民眾暫時先避開巴黎聖母院，以確保安全。
巴黎聖母院是巴黎最著名景點之一，也是天主教巴黎總教區的主教座堂，位於法國巴黎市中心的塞納河中西堤島上，是建於12到13世紀間的哥德式建築。
法國在2015年曾因發生一連串的恐怖攻擊事件而宣佈進入國家緊急狀態，恐攻在當年總共造成230民眾遇害。今年最近一次恐怖攻擊是在總統大選首輪投票前3天的4月20 日，有一名警察在香榭大道上遭到槍殺。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。