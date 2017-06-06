巴黎聖母院外警察槍擊一名暴力攻擊者

巴黎聖母院是巴黎最著名景點之一，也是文學名著《鐘樓怪人》的故事場景。圖為遊客排隊等候進入參觀。（圖／新華社）

法國警方表示，著名觀光景點巴黎聖母院外一名男子以榔頭攻擊警察後，遭警察開槍射傷。

法新社報導，警方已封鎖巴黎聖母院前的廣場，被射傷的男子則躺在地上等待救護。

由於法國與其他國家恐怖攻擊事件頻傳，任何暴力行為都容易引起恐慌。上周倫敦一日之內發生三起恐怖攻擊，包括駕駛貨車衝撞人群與用利刃攻擊民眾等，造成7人死亡，其中還包括一名法國人。

法國電視台報導說，警方開槍時當地遊客驚慌逃竄尋找掩蔽處。這次暴力攻擊事件發生後，巴黎警方要求民眾暫時先避開巴黎聖母院，以確保安全。

巴黎聖母院是巴黎最著名景點之一，也是天主教巴黎總教區的主教座堂，位於法國巴黎市中心的塞納河中西堤島上，是建於12到13世紀間的哥德式建築。

法國在2015年曾因發生一連串的恐怖攻擊事件而宣佈進入國家緊急狀態，恐攻在當年總共造成230民眾遇害。今年最近一次恐怖攻擊是在總統大選首輪投票前3天的4月20 日，有一名警察在香榭大道上遭到槍殺。

(中時電子報)