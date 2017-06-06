街友公園睡8年 「路行者艾草條」助他上正軌
領有身障手冊的阿隆曾在街頭流浪長達8年，靠著「路行者艾草條」重拾信心，從製作到叫賣全都難不倒他，輔以社工協助儲蓄管理，開始租屋自給自足，但仍天天回協會幫忙，認真負責的態度更成為「班長」，還常常嚷著要「加班」，希望靠自己力量翻身。
「我14歲就開始工作！」阿隆出生就罹患中度智能障礙，國中還沒畢業就跟著親友討生活，做過焊接、水泥等，之後隨師傅做水龍頭10餘年，但親戚把工廠賣掉後他也跟著失業，8年前父親去世沒幾天、母親也跟著走了，之後就和兄姐斷了聯絡，無奈道：「姪女也把家裡的房子賣了啊。」從此流落街頭，在公園留宿，靠身障補助有一日沒一日地活。
5年前桃園市安欣關懷協會社工在街頭發現阿隆，身體多處病痛，整個小腿甚至都已蜂窩性組織炎，但內向、不信任讓他拒人於千里，社工花了2年時間關懷訪視、陪就醫建立信任，阿隆才開始入住協會，在社工嚴控一個月4700元的身障補助下，每月都能存下近2千元，輔以去年5月協會展開的「路行者艾草條」計畫，3個月後就存下租金和押金，順利租下小套房生活。
「剛開始叫賣超緊張、好害怕！」阿隆厚實的大掌細心壓填艾草，彷彿珍寶般仔細照料，笑著分享好幾次推著車出去、原封不動地回協會，所幸在輔導員陪同、示範叫賣，給他信心，如今已能開口向客人推銷、教導使用方式，端午連假短短1小時就賣出7包，好心情全寫在臉上，每月都有約1千元進帳。
憨厚又有責任感的阿隆成為固定班底，雖然已在外租屋，阿隆仍每天清晨6點半就準時到協會報到、傍晚5點半才返家，「這裡很溫馨、很像一個家！」平日早上跟周末就推著攤車到永和市場叫賣，下午回到協會製作，覺得充實「沒事做反而更無聊！」常和大家集體向社工反映要加班，可惜有時銷量不佳，會有囤貨壓力，社工只能婉拒，希望民眾能響應購買純天然艾草條，幫助街友們重返社會。
(中時)
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