預防腸病毒除了洗手還有這一招

夏天到了，腸病毒來了，如何保護家中小寶貝。(圖片來源：達志)

夏天到了，腸病毒來了，如何保護家中小寶貝，是家長最關心的話題。專家建議，除了勤洗手、均衡飲食、適度運動和充足睡眠，幫助兒童提升免疫力，還可以使用含有緩釋碘成分的口腔噴液、漱口水及清潔液等，從預防傳染、改善症狀、消除病菌下手，全面對抗腸病毒。

腸病毒有多可怕？衛生福利部疾病管制署表示，腸病毒在室溫下可存活數天，4℃可存活數週，冷凍下可存活數月。有許多民眾以為只要使用酒精消毒過就不會被傳染，但腸病毒對酸及許多化學藥物具抵抗性，包含酒精、清潔消毒劑、抗微生物製劑，這些其實都無法殺死腸病毒，因而傳染力極強，每到腸病毒流行季，家長和學校都如臨大敵。而是含有緩釋碘成份的商品，經過實驗證實能有效消滅腸病毒。

腸病毒主要經由腸胃道或呼吸道傳染。(圖片來源：達志)

腸病毒主要經由腸胃道或呼吸道傳染，包括糞、水或食物污染、飛沫、咳嗽、打噴嚏，或接觸病患皮膚上的水泡及分泌物都可能被傳染。臨床上常見父母或照顧者從戶外環境或公共場所將病毒帶回家，結果嬰幼兒就中獎；此外，幼兒喜歡咬弄帶毛玩具，因容易殘留或吃進含有腸病毒的口水，也是很常見的傳染媒介。

對抗腸病毒，預防不可少！疾管署提醒，養成良好的衛生習慣是第一要務。不需要大規模噴藥消毒，但請保持室內乾燥及紫外線照射，可降低腸病毒活性以及室溫下存活的時間，也可幫助提昇免疫力。此外，居家環境的衛生清潔及通風要留意。腸病毒流行期間，避免出入擁擠或空氣不流通的公共場所。儘量別與疑似病患接觸，尤其孕婦、新生兒及幼童。

居家環境的衛生清潔及通風要留意。(圖片來源：達志)

腸病毒的可怕在於都知道要預防，但往往防不勝防。許多家長會問專家，有沒有安全可靠又簡單的防護措施，讓小寶貝隨時隨地得到保護？耳鼻喉科高柏森醫師建議，家長可視需要和狀況，選擇含緩釋碘成分的殺菌清潔液、口腔噴液、漱口藥水等，給孩子多一層防護。

勤洗手是最基本最重要最有效的第一步。(圖片來源：達志)

高柏森醫師提醒，勤洗手是最基本、最重要、最有效的第一步，絕對不可輕忽。若想加強預防，可使用殺菌的清潔液洗手，能有效降低腸病毒所伴隨的疱皮疹問題。若已經有口瘡發炎、喉嚨痛等感冒的前兆出現，就要趕緊用口腔噴液或漱口藥水制菌。

腸病毒常經由呼吸道傳染，故高柏森醫師表示，大人平時就可用殺菌口腔噴液或漱口藥水做好口腔殺菌，避免飛沫傳染給抵抗力較弱的小孩。而腸病毒常引起的口腔疼痛潰瘍，也可用漱口藥水做全口腔消毒殺菌，減緩疼痛與惡化。

選擇含緩釋碘成分的口腔噴液，給孩子多一層防護。(業者提供)

噴劑及漱口藥水使用的時機上有何差別？高柏森醫師指出，口腔噴液可吞食，可第一時間在上呼吸道阻斷病源，設計上體積小且方便攜帶，隨時隨地都能用；漱口水則可用來360度全口腔消毒殺菌，減緩口腔潰瘍的疼痛與惡化，適合在家使用。

(中時電子報)