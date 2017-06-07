奧塞30年故宮特展-文豪 拾穗 牧羊女6-3
談起法國名畫，米勒的《拾穗》絕對是最廣為人知的作品之一，三位農婦彎著腰在金黃色麥田裡撿拾麥穗，這是提到《拾穗》時腦中浮起的第一印象，而現在這幅真跡遠渡重洋跨海來台，不用飛到花都，便能親眼一睹風采。
你知道嗎?除了米勒的作品外，在學院派區域也有另外一幅拾穗畫---朱爾.布荷東的《拾穗者之歸》，兩幅畫都生動的畫出農村生活，但是呈現的意象卻有很大的差別，究竟不同之處在哪?聽了藝術玩家鄭治桂的解讀，才知道原來是這麼樣的精彩!，趕快跟著資深媒體人張景為和治桂老師，一起先透過鏡頭看畫去。
本次「印象．左岸-奧塞美術館30週年大展」於故宮圖書文獻大樓隆重展出，展覽非常難得地展出許多奧塞美術館的珍貴典藏，經典曠世名畫帶領台灣民眾穿越至19世紀，沉浸於奧塞美術館的美學世界，展期至7月24日止。
(中時電子報)
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