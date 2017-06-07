星期人物》慈濟，陳凱倫真正放下了

陳凱倫與兒子陳銳。（本報系資料照）

資深媒體人倪有純、張怡文與陳凱倫合影。

廣播名人陳凱倫今（7日）出版《超越麥克風的影響力一書》，他以台灣藝術大學廣電系在職專班第一名畢業，及碩士班榜首，讓大家看見他的成績。這書，是工具書，但他的努力，更讓大家都看到他花了七年時間，以正面積極的人生態度，從劣勢轉為優勢。在接受訪問時，他也展現了面對人生轉折的超然的態度，如同剛過逝丁松筠神父在序言中說的，即使面對人生最低潮，他心中永遠有一面迎向光明的窗。

從小就不喜歡打屁，交際應酬的個性。

陳凱倫在經歷人生最大的挫折後選擇讀書。

7年前「家事」上了所有社會版新聞…陳凱倫全家換了手機，最後被迫搬了家，只為，人生重新開始！4年前，因孩子不在身邊，學校成了他的避風港，從「80學分班」慢慢讀起，的確，因為認真念書，轉移了當時低落的心情，那兩年，對凱倫來說，是非常非常大的煎熬！

2010年陳凱倫為了兒子陳銳出事，離開他主持了15年的《大愛會客室》，記者進電視台堵他，他遞辭職書的時候，沒有人留他，只有經理葉樹姍，下樓和他打了一聲招呼。

第二天他下樓到7-11買報紙，當他剛蹲下要拿報紙，看到他淚流滿面的新聞時，突然閃光燈啪啪對著他拍。直到這一刻，他才真正意識到失落感。他在慈濟辛苦經營了15年，這一刻他才意識到「我的老闆，好像一點也沒有表示什麼想法」，他也才感覺到辭職，卻沒有被慰留，原來大家都不在乎，他離開了。

陳凱倫為了給他的兒子陳銳做榜樣，而去讀大學，讀台藝大是他17歲時候的夢，為了他努力在他的電影工作上有表現，他兩度以0.03分、0.7分之差，沒有被錄取，這是他想了四十年的學校。他却巧合的和兒子有了學長、學弟的關係，當他在網路上表示他想考研究所的時候，第一個反對的，也是兒子陳銳。他說爸爸你已經60歲了，不要念了。

他是在經歷人生最大的挫折後選擇讀書，讓自己轉移煩惱專注讀書。他形容說選了台藝大，才讓他呼吸到重生的空氣！

當他發現孩子出現問題時，他和老婆到處找兒子，怎麼找都找不到兒子的心焦。當他經歷過到行天宮抽籤，抽到下下籤。然後警告他兒子要小心。陳銳說，已經沒有了啊，然後不久，接著就出事了。很多倒霉事都出來了，兒子去朋友家住，丟了兩萬元，誣指偷竊，歷經五年的官司，官司贏了，錢也找不回來了。為了以身教，把孩子拉入正軌，他讀書的每科成績都90分以上。

7條好漢一條心終於熬到畢業了！由左至右依序為趙永馨、舞臺總監何繼綾、庹宗華、活動總監黑皮黃清耀、陳凱倫、孫鵬、購物台歌女惠珍。

陳凱倫第一學期拿到成績，通通都是90分，有一科成績是60分，他拿到成績正在納悶時，老師說，你們班上有一個窮光蛋是誰？沒有來上課，所以我給她60分。結果，趙永馨等人大笑，指著陳凱倫說，他就是陳光燦（老師鄉音變成窮光蛋）。陳凱倫竟幽默的說：「原來就是這個名字，讓我窮了一輩子。」

兒子長大了，只能偱偱善誘。為了激勵陳銳讀書，他每次都把90分的成績，貼在家裡很明顯得的地方，給兒子看。

陳凱倫八歲開始演戲，演到十二、三歲，童星的尷尬年齡，等到長大後，想要再重新回到他熱愛的舞台上，他說，你想回到電視台，想回去演戲，却回不去了。這是他第一次有回不去的感覺。後來就在龐宜安的身邊做AD，混了一個暑假，卻一直對之念念不忘。但他年輕，對於失落沒有太大的感應。

長大之後陳凱倫發現自己矮小的身材，永遠無法在電影挑大樑，所以當兵之後他圓了小時候的夢，出唱片的「小公雞事件」因做了錯誤的選擇，變成被電視台封殺，這是他人生的第二個挫折，這個時期，陳凱倫才發真正經歷了慘跌一跤的感覺。他以「我嚐盡落水狗」的滋味，來形容他的心情，每次提到這個字，都讓他紅了眼眶。

陳凱倫感受到，人生最慘的時候，就是你什麼都沒有的時候，發現自己連自信心都欠缺了。面對挫折的時候，他選擇去黑幼龍的卡內基課，努力找回自信。他每天都很努力的上課，然後很專注分享他的生命經驗，在課堂上，拿了很多次的獎。在卡內基成功的十個信條中，他只取一瓢「多多關心別人」，就拿了這個萬用金語。在主持節目前，他一定先做功課，他以關心的態度去面對受訪的人，一年後他拿到第一座金鐘獎。

不小心闖進廣播叢林，廣播成了他的救心丸。

陳凱倫工作態度敬業。

1989年，他在路上走的時候無意中遇到廣播界的的大腕秋華姐（正聲電台午後兩點），秋華順口問了一下。要不要主持廣播節目?他們就搭檔主持了一年，然後他就開始獨立主持。

他第一次得金鐘獎的時候，就有不少耳語出來，有廣播界的阿姨說，他憑什麼得獎啊？他也沒有受過廣播訓練，有很字正腔圓嗎？但是陳凱倫知道他自己得獎的理由，是他關心別人，他不是用制式的廣播方式做節目，而是用生活化的創意成功的經營了他的廣播人生。

在為陳銳的事迷惘的時候，他六神無主，還去找了一個仙姑，想要找答案，問了一個多小時，也沒有答案，他就走到松山路的一座橋上，正要往下跳時，突然電話響起來，曾是中國時報的記者張守一，打電話來問：「凱倫你在哪裡？」我說，我在橋上。他就立刻說：「你現在往前走，你到哪裡、哪裡、在哪裡等我。我馬上過來。」張守一就過來，帶陳凱倫去洗溫泉，讓他放鬆、放空，才逃過自殺劫。

剛過世的鄰居天主教的丁松筠神父，兩年前陪陳凱倫去行天宮拜拜。當時聽神父講一句話，讓他至今難忘，「丁神父說天神的國度都只有一個神，回教是阿拉，基督教、佛教，其實都是同一個神。他說心中有愛、宗教無界。」

陳凱倫與兒子陳銳獲頒感謝狀。

陳凱倫有宗教緣，在成為慈濟人之前，他是基督徒。他每次出國，就買關公、菩薩回家收藏。進慈濟之後，他陸續把收藏了20年的關公、菩薩，在每年主持義賣時貢献收藏，拿去義賣。

有一次，在國軍英雄館，和兒子陳銳，為了國防部遺孀募款義賣關公。還特別製作了新不了情＋關公的MV，那是一場義賣，賣了十萬元，讓他們父子都非常開心。

離開慈濟的七年裡，他陸續參加慈濟在海外的三次主持的義工，其實他心裡一直在等待，慈濟能夠讓他回去，一直到一個月前，他才真正放下了，因為他知道再怎麼努力也回不去了。

(中時電子報)