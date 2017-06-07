傾倒銅汙泥汙染鯉魚潭水庫 檢警追出元凶

苗栗鯉魚潭水庫集水區於去年7月15日發現遭傾倒有毒廢棄物銅污泥，經檢驗超標470倍，嚴重影響飲用水品質，造成社會恐慌與不安。苗栗縣警察局大湖分局案發後，迅即掌握可疑對象，報請檢察官劉順寬檢察官指揮偵辦，協調環保局即時清除該等有毒廢棄物，避免污染擴大，同時宣示維護環境的決心。

全案經劉順寬指揮大湖及苗栗警分局偵辦，去年12月陸續查獲李姓、邱姓等6名被告，涉嫌自同年6月起，先後在苗栗縣苗126線獅潭段、苗26-1線鶴岡段、台3線獅潭段、竹木段、新開段等地任意傾倒廢棄物達6次之多，嚴重危害社會治安與自然環境，並將其中李姓、邱姓2名被告以涉嫌違反廢棄物清理法罪嫌重大，有串證與滅證之虞，向法院聲請羈押獲准，目前已交保。

再經專案小組追查，今年4月24日再協同具環保專長的檢察官韓茂山偕同專案人員，前往桃園市查獲銅汙泥來源廠商，進行搜索、採樣，並拘提居間仲介處理廢棄物之江姓、黃姓被告2人到案，訊問後認為該2名被告涉嫌違反廢棄物清理法罪嫌重大，且有串證、滅證之虞，向法院聲請羈押獲准。

專案小組鍥而不捨，經長達近11個月蒐證，確認前揭銅汙泥廢棄物來源後，認時機成熟，而於5日指揮大湖分局等單位將該公司溫姓負責人與邱姓廠長拘提到案，檢察官訊問後，認溫姓負責人涉嫌違反廢棄物清理法第46條第5款、刑法第190條之1第1項等罪嫌重大，且有串證、滅證之虞，向法院聲請羈押獲准，而邱姓廠長則命具保4萬元。

(中時)