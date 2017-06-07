傾倒銅汙泥汙染鯉魚潭水庫 檢警追出元凶
苗栗鯉魚潭水庫集水區於去年7月15日發現遭傾倒有毒廢棄物銅污泥，經檢驗超標470倍，嚴重影響飲用水品質，造成社會恐慌與不安。苗栗縣警察局大湖分局案發後，迅即掌握可疑對象，報請檢察官劉順寬檢察官指揮偵辦，協調環保局即時清除該等有毒廢棄物，避免污染擴大，同時宣示維護環境的決心。
全案經劉順寬指揮大湖及苗栗警分局偵辦，去年12月陸續查獲李姓、邱姓等6名被告，涉嫌自同年6月起，先後在苗栗縣苗126線獅潭段、苗26-1線鶴岡段、台3線獅潭段、竹木段、新開段等地任意傾倒廢棄物達6次之多，嚴重危害社會治安與自然環境，並將其中李姓、邱姓2名被告以涉嫌違反廢棄物清理法罪嫌重大，有串證與滅證之虞，向法院聲請羈押獲准，目前已交保。
再經專案小組追查，今年4月24日再協同具環保專長的檢察官韓茂山偕同專案人員，前往桃園市查獲銅汙泥來源廠商，進行搜索、採樣，並拘提居間仲介處理廢棄物之江姓、黃姓被告2人到案，訊問後認為該2名被告涉嫌違反廢棄物清理法罪嫌重大，且有串證、滅證之虞，向法院聲請羈押獲准。
專案小組鍥而不捨，經長達近11個月蒐證，確認前揭銅汙泥廢棄物來源後，認時機成熟，而於5日指揮大湖分局等單位將該公司溫姓負責人與邱姓廠長拘提到案，檢察官訊問後，認溫姓負責人涉嫌違反廢棄物清理法第46條第5款、刑法第190條之1第1項等罪嫌重大，且有串證、滅證之虞，向法院聲請羈押獲准，而邱姓廠長則命具保4萬元。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。