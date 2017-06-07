洩涉俄機密 美聯邦合約工被捕

被捕並遭洩密罪名起訴的美國聯邦約聘人員溫拿(Reality Leigh Winner)。(照片取自臉書)

美國聯邦司法部今天宣布，對一名涉嫌洩漏最高機密的聯邦合約工起訴，她被控向網路媒體洩漏涉及美國國家安全局TSA一份俄羅斯影響美國大選的機密資料。

根據起訴文件，被控洩密的聯邦合約工(federal contrator，即約聘人員)是25歲溫拿(Reality Leigh Winner)，她是喬治亞州的普勒瑞巴士國際企業(Pluribus International Corporation)所屬的合約工，被控罪名是涉嫌從政府設施取走機密材料並將資料郵寄給新聞媒體。

事件源於昨天的一則報導。美國網路媒體《The Intercept》昨天發布一則新聞，詳細描述了美國國家安全局NSA在5月5日製作的一份備忘錄，內容揭露2016年俄羅斯軍隊情報機構如何入侵美國一家投票軟體共應商的詳情，不過並沒有證據顯示，投票結果有受到駭客事件影響。

CNN報導指出，根據起訴文件，聯邦調查發現這份遭到媒體披露的文件，一共被6個人列印出來，而被捕的溫拿是這6人當中，唯一一個有接觸該媒體的人士，因此涉有重嫌。聯邦檢察官表示，溫拿在被檢方問話時，承認有意將機密文件外洩。她已經在6月3日被捕。

聯邦司法部副部長羅森史坦(Rod Rosenstein)昨天也發表聲明指出，「未經授權發布機密材料會威脅到國家安全並損及民眾對政府的信任。被信任能取得機密資料的人也宣誓過要保護這些資料。違反這項義務時就必須被究責。」

目前這名被控洩露機密資料的溫拿如果被定罪，將面對最高10年的有期徒刑。

(中時電子報)