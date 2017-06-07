反擊 倫敦市長嗆川普甭訪英
在英國倫敦恐攻事件後遭美國總統川普砲轟的倫敦市長漢恩(Sadiq Khan)終於反擊了。他接受英國媒體訪問時表態，認為川普「錯了」，還建議他應該取消對英國的訪問。
NBC新聞網報導指出，川普預定在今年10月，應英國首相梅伊的邀情，對英國展開官式訪問，不過倫敦市長漢恩這兩天相繼接受英國媒體訪時表示，川普在很多事情上都做錯了，不應該受到英國的歡迎。
他在英國當地時間周一接受英國四號台(Channel 4)訪問時說，「我認為我們不應該為美國總統鋪紅地毯，他的政策都與我們所支持的背道而馳。」；接著他又指出，「當你有一個特殊關係的時候，就跟有一個親密夥伴一樣，需要建議的時候你會支持他們，當他們做錯的時候你也會大聲說出來。而川普有很多事情都是錯的。」
隔天，也就是英國當地時間周二，漢恩在接受英國廣播公司BBC訪問時也重複這個觀點，他表示：「當梅伊首次邀請他來訪時，正好是他頒布穆斯林禁令以及改變美國難民政策之際，我當時就說過要鋪紅地毯歡迎川普並不恰當，至今我仍然沒有改變這個想法。」
川普在英國市區的倫敦橋發生恐怖攻擊事件後，曾發推文表示廣泛哀悼，卻嘲諷倫敦市長漢恩所稱「倫敦民眾沒有理由需要驚慌」的說法。
漢恩是倫敦首位穆斯林市長，對於川普的推文並未直接回應。他的發言人曾表示，市長正忙於協調恐攻後的各項作業，沒空回應川普搞不清楚狀況、斷章取義的推文。包括英國首相梅伊在內的多位英國政治人物也出面挺漢恩，認為他在恐攻事件後處理得當，並沒有做錯。
(中時電子報)
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