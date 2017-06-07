川普太難搞 王牌律師都拒打通俄案官司

至少四家全美聞名的頂尖律師事務所以及多位知名王牌律師紛紛拒絕替總統川普打「通俄案」官司。(圖片取自美聯社)

隨著前FBI局長即將赴參院作證，川普是否與俄羅斯私下有勾結的「通俄門」鬧得沸沸揚揚，不過至少四家全美聞名的頂尖律師事務所以及多位知名王牌律師紛紛拒絕替總統川普打「通俄案」官司，紛紛予以婉拒，這些律師以怕川普太難搞，「擔心總統可能不會聽取建議」為由，婉拒擔任川普的委任律師。

目前特別檢察官對總統大選通俄案調查，川普指派與他擁有數十年交情的紐約知名訴訟律師卡索維茲（Marc Kasowitz）領軍。據了解，卡索維茲代表川普打民事官司已經超過15年，但刑事辯護並非他的強項，所以白宮曾徵詢國內多家規模最大的律師事務所以及旗下最優秀的頂尖律師是否願意承接川普通俄案調查委任。。

據了解，白宮洽詢的對象包括了華府知名律師事務所威廉斯與康諾利（Williams & Connolly）王牌律師蘇利文（Brendan Sullivan）、吉布森唐恩克魯契爾律師事務所（Gibson, Dunn & Crutcher）合夥人歐森（Ted Olson）、全球排名第二最賺錢律師事務所寇克蘭與艾利斯（Kirkland & Ellis）的律師克萊門（Paul Clement）與菲利普（Mark Filip），還有紐約大型國際律師事務所蘇利文與克羅姆威爾（Sullivan & Cromwell）合夥人吉尤法拉（Robert Giuffra）。

這些律師事務所婉拒的理由不一樣，友人透露律師擔心川普「此人可能不願付錢，也不會把建議聽進去。」擔心川普會繼續我行我素，不會接受律師的建議，不願意保持緘默避免做出公開發言，也不願避免發表推文，也有律師回應表示，如果擔任川普辯護律師，可能會與目前的事務所客戶形成利益衝突，影響將來生意。

(中時電子報)