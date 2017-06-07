陳水扁微笑參加大東音樂會　推擠中2名記者皮夾被扒

前總統陳水扁（中）6日在眾人開道簇擁下前往高雄大東文藝中心參加高醫聲樂社舉辦的「說說故事」音樂會，步入會場時他面帶微笑不發一語，推擠中搶拍阿扁的兩位攝影記者皮夾疑遭混在人群中的扒手偷走，共損失9000元和各類證件。（王錦河攝）

前總統陳水扁（中）6日在眾人開道簇擁下前往高雄大東文藝中心參加高醫聲樂社舉辦的「說說故事」音樂會，步入會場時他面帶微笑不發一語，推擠中搶拍阿扁的兩位攝影記者皮夾疑遭混在人群中的扒手偷走，共損失9000元和各類證件。（王錦河攝）

前總統陳水扁（中）6日晚間在眾人開道簇擁下前往高雄大東文藝中心參加高醫聲樂社舉辦的「說說故事」音樂會，曲目中的4首歌曲是他在獄中作詞，步入會場途中阿扁面帶微笑不發一語，各家媒體搶拍加上支持群眾開道推擠，現場一片混亂，推擠中搶拍阿扁的兩位媒體攝影記者皮夾疑遭混在人群中的扒手偷走，共損失9000元和許多證件，兩位記者發完稿後先後前往鳳山分局成功派出所備案，警方獲報後展開調查偵辦。

在推擠混亂中陳水扁步入會場後，1位平面資深攝影記者隨即發現自己的皮夾不見了，疑遭扒手偷走，損失5000元和各種證件，同業獲知後也幫忙找尋，除了請現場的文化中心管理處長張菁玲協請同仁在案發地附近找尋外，同業也從剛拍的照片和影片中找尋可疑人士，發完稿後遭竊記者請同業幫忙拍攝大頭照以便補辦各類證件，隨即前往成功派出所備案；另1位電子媒體攝影記者回到電視台處理新聞時也才發現皮夾不見，損失約4000元和各類證件，隨後也前往成功所備案，警方獲報後也調閱現場錄影畫面，找尋現場可疑人士，目前仍在偵辦中。

(中時)