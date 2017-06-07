法網》力抗雨神攪局 瑞士女將巴辛斯基挺進4強

瑞士27歲女將巴辛斯基2015年後再挺進法網女單4強。(美聯社)

曾在2015年闖進法網女單4強，世界女單第31瑞士女將巴辛斯基（Timea Bacsinszky)6日8強賽，兩個6比4擊敗地主好手、上屆法網女雙冠軍茉蘭登諾維奇（Kristina Mladenovic），生涯第2度挺進大賽4強。

27歲巴辛斯基要面對的除了隔網對手、滿場的地主球迷，還有擾亂的雨神。由於天氣不佳此役兩度因雨暫停，「一天內經歷四季的確很難適應，這樣的情況下要一整天保持專注並不容易。」

瑞士27歲女將巴辛斯基挺進法網女單4強。(美聯社)

巴辛斯基獲勝時激動掩面。(美聯社)

巴辛斯基說，「但我很高興且為自己感到驕傲，經過這麼多年，重要的機會終於在法網到來，我很高興能在此生涯第2度挺進4強，我感到自己是備受恩典。」

巴辛斯基首盤6比4拿下後，第2盤1比1時遇雨神攪局，比賽因此暫停超過3小時，當時茉蘭登諾維奇處於30：40正立求保住發球局，比賽重啟後茉蘭登諾維奇雖然一舉取得3比1領先，但巴辛斯基隨後倒趕4盤反超，直落二勝出。

(中時電子報)