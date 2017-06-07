不滿治療 華裔男意圖謀殺3醫生

加州華裔男子陳岳(Yue Chen，音譯)意圖謀殺為他治療的3名醫生，尚未動手就遭警方逮捕。(照片由警方提供)

美國加州發生一起駭人聽聞的意圖謀殺案，一名華裔病患懷疑不滿治療結果，竟打算謀殺為自己治療的3名醫生。還好警方及時逮捕到嫌犯。

位於北加州舊金山灣區的帕洛阿圖(Palo Alto)警方今天宣布，經過加州不同警察機構的合作，逮捕到涉嫌殺害3名醫生的58歲華裔男子陳岳(Yue Chen音譯)。

今年5月31日，警方接到加州中谷地區Visalia警察局的消息稱，有一名其轄區的男子，可能已經租車開往舊金山灣區矽谷方面，打算要殺死他的3個醫生。

警方初步調查發現，這名華裔男子在當天早上已被通報失蹤，而他擁有的兩把手槍也不在。當地警方表示，他對自己的健康情況和治療結果而對醫生非常不滿。警方連忙打了多通電話給他這3個醫生診所所在的警察局通報情況，並且在警察機構的看板上發布消息，希望各地警方多加留意這名嫌犯。

終於在當天晚上將近8:00，加州公路巡警CHP通報稱發現並且攔下該名嫌犯，地點則在舊金山灣區南灣城市聖荷西市。當時嫌犯正開著租來的紅色Nissan汽車，警方在車內找到他的2把半自動手槍還有大量的子彈。加州公路巡警當場將他逮捕，之後因健康因素一度將他送到附近醫院治療，之後被送到聖塔克拉拉縣監獄拘禁。聖縣地檢處已經將他以三項意圖謀殺重罪罪名起訴。

包括帕洛阿圖警方以及加州公路巡警在內多個跨範圍執法機構正就案件展開調查，初步相信嫌犯本來打算開車到這3位醫生的家中將他們殺害，所幸並未得逞就被逮捕。

(中時電子報)