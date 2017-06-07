不滿治療 華裔男意圖謀殺3醫生
美國加州發生一起駭人聽聞的意圖謀殺案，一名華裔病患懷疑不滿治療結果，竟打算謀殺為自己治療的3名醫生。還好警方及時逮捕到嫌犯。
位於北加州舊金山灣區的帕洛阿圖(Palo Alto)警方今天宣布，經過加州不同警察機構的合作，逮捕到涉嫌殺害3名醫生的58歲華裔男子陳岳(Yue Chen音譯)。
今年5月31日，警方接到加州中谷地區Visalia警察局的消息稱，有一名其轄區的男子，可能已經租車開往舊金山灣區矽谷方面，打算要殺死他的3個醫生。
警方初步調查發現，這名華裔男子在當天早上已被通報失蹤，而他擁有的兩把手槍也不在。當地警方表示，他對自己的健康情況和治療結果而對醫生非常不滿。警方連忙打了多通電話給他這3個醫生診所所在的警察局通報情況，並且在警察機構的看板上發布消息，希望各地警方多加留意這名嫌犯。
終於在當天晚上將近8:00，加州公路巡警CHP通報稱發現並且攔下該名嫌犯，地點則在舊金山灣區南灣城市聖荷西市。當時嫌犯正開著租來的紅色Nissan汽車，警方在車內找到他的2把半自動手槍還有大量的子彈。加州公路巡警當場將他逮捕，之後因健康因素一度將他送到附近醫院治療，之後被送到聖塔克拉拉縣監獄拘禁。聖縣地檢處已經將他以三項意圖謀殺重罪罪名起訴。
包括帕洛阿圖警方以及加州公路巡警在內多個跨範圍執法機構正就案件展開調查，初步相信嫌犯本來打算開車到這3位醫生的家中將他們殺害，所幸並未得逞就被逮捕。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。