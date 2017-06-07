法網》19歲甜心扳倒前球后 拉脫維亞史上第1人

橫空出世的拉脫維亞19歲女將奧斯塔朋科。(美聯社)

生涯第2度征戰法網，年僅19歲的拉脫維亞超級新星奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）6日締造祖國網壇新猷，8強賽4比6、6比2、6比2撂倒前球后「丹麥甜心」沃茲妮亞奇(Caroline Wozniacki)挺進4強，成為公開年代以來首位挺進法網4強的拉脫維亞女球員。

奧斯塔朋科也是繼2007年後，睽違10年再挺進法網4強的青少女選手，前一位是已退役的前球后伊凡諾維琪(Ana Ivanovic)。身為非種子，世界排名47的奧斯塔朋科撂倒大會第11種子、2009年及2014年美網亞軍沃茲妮亞奇也是大爆冷門。

前球后「丹麥甜心」沃茲妮亞奇不敵奧斯塔朋科。(美聯社)

兩場女單八強都遭遇雨神攪局。(美聯社)

但奧斯塔朋科的勝利貨真價實，兩度遇雨攪局，丟失首盤後，次盤連破沃茲妮亞奇3個發球局，決勝盤1比2情況下，連保帶破連下5局拿下勝利，興奮高舉雙手慶祝勝利。

「非常開心，我不敢相信。」奧斯塔朋科說，「沃茲妮亞奇是強勁的對手，我知道自己必須保持侵略性，雖然一度迷失了，但我還是找回自己的節奏。」

沃茲妮亞奇不為自己落敗找藉口，畢竟下雨對她來說已經習以為常，稱讚奧斯塔朋科關鍵球掌握絕佳，「她很難預測，很難解讀她下一球的落點，讓妳覺得不適。她此役確實打得比我出色。」

挺進法網4強，奧斯塔朋科生涯排名將創新高21名，她將與瑞士女將巴辛斯基（Timea Bacsinszky)爭奪決賽門票。

(中時電子報)