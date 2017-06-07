臉書貼文暴力色情 哈佛新生撤銷錄取
收到哈佛大學的錄取通知，應該是每個大學新鮮人最開心的事，不過最近但至少有十名原本可當哈佛新鮮人的學生，因為在臉書上貼了不當文字與圖像涉及暴力以色情，遭到哈佛大學撤銷錄取資格。
據了解，哈佛大學每年在公布錄取信息後，都會為未來新生設置官方臉書網站，讓學生彼此交流；出問題的臉書群組，隸屬哈佛大學為今年入學新生設立的官方臉書下群組，有一群收到哈佛錄取通知單的學生，在入學前去年12月組成「庸俗好色青少年的哈佛爆紅網訊」(Harvard memes for horny bourgeois teens)的臉書群組，卻在群組中交換嘲笑性攻擊、大屠殺、少數族群，和兒童死亡的照片及文字。
被流出的網頁截圖，有人開玩笑說，虐待兒童具有性刺激，還有人刻意嘲笑少數族群，寫上「若墨西哥小孩在學校廁所上吊」嘲弄文字，下面的圖像寫著「棒打遊戲時間」（piñata time），其中還有不少有關色情的圖文發送。另一名新生指出，新群組規定，任何要加入的人，必須先在舊群組上傳侮辱他人的圖片，才能成為成員。
哈佛大學入學部發現這個臉書內容後，認為學生貼文太過頭，知悉此事的招生部，於今年4月中發出電郵，要求傳送冒犯性圖文的學生，限時呈交對行為的解釋說明，並表示會重審他們的入學資格。約一周後，哈佛對至少十名學生發出「撤回錄取」通知書，並表示校方撤銷錄取資格是最後決定。
在哈佛招生部設立的錄取新生表示，和在特定情況下，「如果事關誠實、成熟或道德品格行為，哈佛大學保留撤回錄取決定權利」的聲明文字。不過哈佛大學入學部發言人以「我們不公開評論個別申請人的入學情況」回應媒體。
(中時電子報)
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