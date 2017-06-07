美眾院補選 民主黨帥哥歐索夫有望勝選

民主黨新星、喬治亞州聯邦眾議員補選候選人歐索夫。（圖/美聯社）

因為選區原聯邦眾議院（U.S. House of Representatives）議員普萊斯（Tom Price）應總統川普（Donald Trump）邀請，前往華府出任衛生部長一職，讓喬治亞州（Georgia）的眾議員名額出缺，引發各界瘋狂爭搶。其中代表民主黨（Democratic Party）出征、在該地出生長大的製片人歐索夫（Jon Ossoff），因為年輕氣質和帥氣外型成為外界焦點。年僅30歲的歐索夫，被民主黨寄予眾望，希望借助他的聲望，終結共和黨自1978年以來獨霸該選區的狀態。

據美國美國廣播公司（ABC）報導，喬治亞州聯邦眾議員補選進入第二階段，在第一階段的最終投票結果中，在十多位候選人參選下，代表民主黨的年輕候選人歐索夫獲得48.12%、代表共和黨的凱倫（Karen Handel）則拿到19.77%位居第二，但由於無人單獨過半，讓歐索夫和凱倫必須進入第二階段決選。由於這次補選的區域是喬治亞州第6選區，也是共和黨自1978年以來獨霸至今的選區，讓進入兩黨廝殺後，民調一直呈現異常地膠著，雙方陣營都有希望、卻也都無人有十足地把握。

擁有眾多女性粉絲的歐索夫。（圖/Jon Ossoff臉書專頁）

歐索夫多年的女友兼同學阿利希（圖中綠衣者），兩人已於選前宣布訂婚。（圖/Jon Ossoff臉書專頁）

現年30歲的歐索夫，是澳洲籍移民第二代，出生於喬治亞州亞特蘭大（Atlanta），在第六選區的 Northlake長大。大學就讀於名校喬治城大學（Georgetown University），畢業後赴英國留學，畢業於倫敦政經學院（London School of Economics），以「美中在世貿組織（WTO）的政經對抗」取得碩士學位。在學期間曾是同州第4選區的眾議員漢克·約翰遜（Hank Johnson）助手，協助他成功贏得2006年的選戰。

第二階段投票將於本月20日開始，這位年輕、高學歷的政壇帥哥能否突破過往歷史、並挾其反川普（Donald Trump）的高人氣挺進國會，將成為美國媒體關注焦點。同時，他於選前與長年交往的同學阿利希（Alisha Kramer）訂婚一事，更是羨煞不少粉絲。

(中時電子報)